Abdullah Karakuş: Küskünlük, sandığa gitmeme nedenleri arasında dördüncüymüş

Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 17 sandığa gitmeyen çıkmıştı. 1 milyon 700 bin kişi sandığa gitmemişti.

AK Parti’nin yaptırdığı ‘Yüzde 17 sandığa niye gitmedi?’ anketinde ilginç sonuçlar çıktı. Ankette “küskünlük” birinci sırada çıkmadı.

Birinci sırada ‘İstanbul’da değildim, şehir dışındaydım’ yanıtı verildi.

İkinci yanıt ise ‘İşim vardı veremedim’ oldu.

Üçünçü ve ilgi çeken yanıt ise ‘Verecek parti bulamadım’ oldu.

‘Küskünlük’ ise dördüncü sırada çıktı.

Bu sonuçları tartışan AK Parti 23 Haziran seçiminde sandığa gitmeyen oy oranının yine eski seçimlerde olduğu gibi yüzde 10’a gelmesini bekliyor.

Konuştuğum üst düzey kurmaylar ‘Bu seçimde yüzde 90 katılım olur’ görüşünde.

Abdullah Karakuş’un yazısı

