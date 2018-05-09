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Yaramazlara biraz batar!

Abdullah Gül’e cenazede protesto: Reisime hainlik yaptın

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‘Çatı aday’ olarak adı geçen 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e katıldığı cenazede “Reisime hainlik yaptın” diye bağıran kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan, sekiz yıl önceki beyin kanamasının ardından bitkisel hayata girmiş, önceki gün de hayatını kaybetmişti.

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Ankara’da düzenlenen törenin ardından Sakarya’nın Akyazı ilçesine cenazesi gönderilen 80 yaşındaki bakan için bugün öğle vakti Orhan Camii’nde tören düzenlendi.

Törene çok sayıda üst düzey bürokratın yanı sıra Gül de katıldı.

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Tabutun cenaze aracına konulmasının ardından kalabalığa yaklaşan bir yaşlı, eski cumhurbaşkanına hitaben şöyle bağırdı: “Vatana hainlik yapanlarla işbirliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın.”

Polisin gözaltına aldığı adı öğrenilemeyen yaşlı, polis aracına götürülürken de “Reisime ihanet ettiği için bağırdım” dedi.

Ayhan’ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Akyazı’nın Çıldırlar mahallesindeki köy mezarlığına götürüldü.

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