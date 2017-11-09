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Abdullah Gül’den AKP’ye ince uyarılar: Türkiye algısı bozuldu

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den AKP’ye ince uyarılar: “Beşeri gücümüzün demokrasiyle birleştiğinde ‘enerjimiz’ ortaya çıkar… Yöneticiler bunun farkında olmalı…Türkiye’nin görüntüsü bozuldu…”

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında  Gül’ün Bahçeşehir Üniversitesi 9. Diplomat Okulu açılışında yaptığı konuşmayı aktardı.

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‘Yöneticiler bunun farkında olmalı’

Gül kurucusu olduğu AKP’ye dolaylı göndermelerde bulunduğu konuşmasında, “Türkiye, petrol, gaz gibi doğal kaynakları olan bir ülke değil. Dolayısıyla Türkiye’nin esas enerjisi dinamik nüfusu, genç nüfusu, beşeri sermaye dediğimiz bu gücü. Ama bunu kurallarla, demokrasiyle, şeffaflıkla, iyi bir yönetişimle birleştirdiğimizde o zaman bu petrol ve gazdan çok daha kıymetli bir enerjiyi ortaya çıkartabiliriz. Muhakkak ki Türkiye’yi yönetenler bunun farkında olmalı”

Gül, Türkiye’nin yurtdışındaki algısındaki bozulmayı da şöyle anlattı:

“(Birleşmiş Milletler’de) 2008’de oylama yapıldı ve 192 ülkeden 151 oy alarak ilk turda seçildik. Batı Avrupa adayı olmuştuk. Şimdi çok basit örnek size. İçeride demokrasisi güçlü, hukuku güçlü bir reformcu zihniyet, noksanlarının farkında olan, noksanlarını kapatmak için açıkça konuşan bir ülke bütün dünyada iyi portre çizer.  Arap ülkelerinin tamamı oy vermişti. Afrika’dan biri hariç hepsi bize oy vermişti. (BM Güvenlik Konseyi) BMGK’nın 5 daimi üyesi bize oy vermişti, öyle seçilmiştik. Daha sonra 2014’te başka bir teşebbüsümüz olmuştu. Maalesef görüntümüz bozulduğu için o zaman 60 oy almıştık ve seçilememiştik.”

 

 

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