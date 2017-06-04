Abdullah Cömert’in annesi: Katil dışarıda, dört yıldır acıyla yaşıyorum

Antakya’da Gezi eylemleri sırasında Akrep adı verilen zırhlı araçtan atılan gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert, dün ölüm yıldönümünde anıldı.

Cumhuriyet’ten Dilek Şen’in haberine göre, Hatay’ın Defne ilçesindeki Armutlu Mezarlığı’ndaki anmaya, Cömert’in ailesi ve yakınları, Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, sanatçı Fevzi Kurtuluş, CHP Gençlik Kolları’ndan yetkililer, İHD ile Eğitim Sen’in üye ve yöneticileri katıldı.

‘Hukukun işlemediğini görüyorum’

Oğlunun ölümünün üzerinden dört yıl geçtiğini belirten anne Hatice Cömert, “Dört yıl geçti. Tam dört yıl adalet bekledim ama göremedim. Katil dışarıda, ben artık Allah’ın adaletine güveniyorum. Hukukun işlemediğini görüyorum. Abdo’nun acısı kalbimde. Her gün acı çekiyorum. dört yıldır acıyla yaşıyorum” dedi.

Cömert ailesinin Avukatı Hatice Can ise “Gezi’nin ilk yitirileniydi Abdocan. Yargılama süreci de cezasızlıkla mücadeleye dönüştü. Antakya’da görülmesi gereken dava, Balıkesir’de görüldü. Sonuçta bir ceza çıktı, 13 yıl dört ay. Adalet arayışımız devam ediyor. Cezasızlıkla mücadelemiz de sürecek” diye konuştu.

Abdullah Cömert için CHP Gençlik Kolları tarafından ‘Geziyi anıyoruz’ adıyla bir etkinlik düzenlenirken, etkinlikte sanatçı Fevzi Kurtuluş bir konser verdi ve gençlerin yaptığı ‘Gezi Direnişi Resimleri Sergisi’ açıldı.

Etkinlikte ayrıca açık hava film gösterimi yapılırken, ‘Köy Okullarına Kütüphane Platformu’ kitap toplama kampanyası başlattı. ‘Çapulcular Yazıyor Platformu’ etkinliğinin yanı sıra yeryüzü sofrası da kuruldu.

Sanık polis serbest

Balıkesir 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında 3 Haziran 2013’te, Antakya’nın Armutlu Mahellesi’nde Abdullah Cömert’i gaz fişeğiyle vurup öldüren Ahmet Kuş’u ‘kastı aşarak adam öldürme’den suçlu bulmuştu.

Mahkeme, eylem kamu görevine ait araçla işlendiğinden cezayı, üçte bir oranında artırarak 16 yıla çıkarmış, TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca altıda bir oranında indirerek 13 yıl dört ay hapis cezasına hükmetmişti.

Sanık polise ‘polis memuru olması sebebiyle’ yurt dışı çıkış yasağı uygulanması yeterli görülürken tutuklama kararı verilmemişti.