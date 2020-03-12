Abdullah Cömert davasında sanık polisin cezası onandı, hükmen tutuklandı

Hatay’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in ölümüne ilişkin davada ceza alan sanık polis tutuklandı.

Cömert, Hatay’ın Antakya ilçesinde 3 Haziran 2013’te Gezi eylemlerindeki polis şiddetini protesto ederken ‘Akrep’ adı verilen zırhlı araçtan atılan biber gazı fişeğiyle başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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İlk yargılamada sanık polis Ahmet Kuş’a ‘kastın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan 13 yıl dört ay hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. İkinci yargılamada ceza altı yıl 10 ay 15 güne indirilmişti.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’a konuşan Cömert ailesinin avukatı Eren Can, altı yıl 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını aktaran avukat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanık polis hükmen tutuklandı. Verilen karar bizce eksik ve hatalıdır. Birincisi, yargılama Balıkesir’de yapılarak adalete erişim hakkımız sınırlanmış ve ihlal edilmiştir. İkincisi, kasten işlenen bir fiil olduğu açıkken sanık kasten öldürmeden ceza almamıştır. Abdullah Cömert bir ara sokakta hedef gözetilerek gaz fişeğiyle başının arka kısmından vurulmuştur. Üçüncüsü, dosyada ceza alan kişi sayısı sadece bir tane polis memurudur. Oysa o gün emir talimat veren amirlerin dosyaya dahil edilmesi gerekirken edilmemiştir.”