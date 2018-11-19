Abdullah Cömert davası: Sanık polisin cezası yarı yarıya azaltıldı

Hatay’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in ölümüne ilişkin davanın ikinci yargılamasında karar çıktı.
Mahkeme, sanık polis Ahmet Kuş’a altı yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Cömert, Hatay’ın Antakya ilçesinde 3 Haziran 2013’te Gezi eylemlerindeki polis şiddetini protesto ederken ‘Akrep’ adı verilen zırhlı araçtan atılan biber gazı fişeğiyle başından vurularak hayatını kaybetmişti.
MOBESE görüntülerinin iyileştirilmesiyle fişeği ateşleyenin Ahmet Kuş adlı polis memuru olduğu belirlenmişti.
Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk yargılamada suçlu bulunan Kuş’a ‘olası kastla öldürme’ suçundan 13 yıl hapis cezası verilmişti.
Ancak Yargıtay, cezayı fazla bulmuş ve polise bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan daha az ceza verilmesini istemişti.