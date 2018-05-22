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Yaramazlara biraz batar!

Abdullah Cömert davası: Sanık polise cezayı fazla bulan Yargıtay ‘bozma’ istedi

 

Yargıtay, Hatay’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Abdullah Cömert adlı eylemciyi biber gazı fişeğiyle vurup ölümüne yol açan polis memuru Ahmet Kuş’a ‘olası kastla öldürme’ suçundan verilen 13 yıl hapis cezası için polisin ‘kasten’ değil ‘bilinçli taksirle’ hareket ettiğini savundu. Kararın bozularak, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan daha az ceza verilmesi istendi.

Kuş’a olası kast suçundan ceza verilmesi halinde karar bundan sonra biber gazı atımından kaynaklı yaralanma ve ölümlerde örnek oluşturabilir.

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Sanık polise ‘polis memuru olması sebebiyle’ yurt dışı çıkış yasağı uygulanması yeterli görülmüş, tutuklama kararı verilmemişti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, tebliğnamede, polis Kuş’un gruba müdahale eden ekipte yer aldığı, zırhlı araçta bulunduğu, aracın 15 santimetre çapındaki penceresinden biber gazı atışı yaptığı, araçla Cömert’in yaralandığı nokta arasında 36 metre bulunduğu anlatılarak şöyle devam edildi: “Gaz tüfeğinin yiv ve setinin bulunmadığı, istenilse bile hedefe doğrudan değil savrularak gittiği, hedefin tutturulma olasılığının çok düşük olduğu, zaten bu tip araçların belli bir hedefi vurmak amacıyla değil bir hedefin yakınlarına atılmak suretiyle ortaya çıkan gazdan etkilenen insanların ortamdan uzaklaştırılması amacıyla kullanıldığı, sanığın amirlerinden aldığı emir gereğince görevini icra ettiği tespit edilmiştir.”

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‘Neticeyi istemeyerek ateşledi’

Kuş’un göstericileri hedef alacak şekilde kasten hareket ettiği yönünde kanıt bulunmadığı savunularak, kararın bundan sonraki eylemlere müdahaleyi de etkileyebileceği vurgulandı: “Aksinin kabulü halinde toplumsal olaylara müdahalelerde grubun dağıtılması amacıyla gaz tüfeğiyle yapılan her atış sonrası görevlilerin hayata veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar veya bu suçlara teşebbüs sebebiyle sorumlu tutulması gibi garip bir durumun ortaya çıkacağı kabul edilmelidir.”

Kuş’un gaz tüfeğini ateşlerken ‘Ne olursa olsun’ düşüncesiyle, meydana gelen sonuca karşı kayıtsız kaldığına dair bir delil olmadığı belirtildi.

Polisin gaz tüfeği kullanma konusunda eğitim aldığı kaydedilerek, ‘sanığın bu konudaki yeteneğine veya çevresel faktörlere güvenerek isabet etmeyeceği inancıyla neticeyi istemeyerek ateşlemesi sonucu gaz fişeğinin Cömert’e isabet ederek ölümüne sebep olduğu’ savunuldu.

Bu nedenle kararın bozularak, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan daha az ceza verilmesi istendi. Tebliğname Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderildi.

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