Abdullah Avcı’nın ‘13.30’ eleştirisi: Günaydınla maça başlıyoruz, doğru değil 

Akhisar Belediyespor’a deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın 13.30’da oynanmasını eleştirdi.

‘Günaydınla maça başlıyoruz’

Ligde maçların başlama saatleri konusunda bir standardın olmamasından yakınan Avcı, “Haftanın ilk maçı saat 13.30’da oluyor. Günaydınla maça başlıyoruz. Oyuncu sağlığı, beslenme ve antrenman planlaması için bu doğru değil” diye konuştu.

‘Zirveye oynadığımızın farkına varmalıyız’

Akhisar karşısında alınan mağlubiyetin ardından oyuncularına, “Zirveye oynadığımızın farkına varmamız lazım” sözleriyle uyarıda bulunan Başakşehir teknik direktörü, şöyle devam etti: “Daha fazla koşmamız ve çabuk oyunu daha iyi oynamamız lazım. 6 ve 44’üncü dakikalarda net yakaladığımız pozisyonlar var. Rakip iyi mücadele etti. Bizim opsiyonlarımızı kapamaya çalıştı. 90+2 de biz kaçırdık. 90+3 de bizim kiralık verdiğimiz golcü attı. Rakibimizi tebrik ediyoruz, yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Harika bir sezon geçiriyoruz. Güzel destekler alıyoruz, bunu sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz.”

‘Shanghai’daki taraftarlarımıza keyifli seyirler’

Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde Başakşehir’in resmi Twitter hesabından paylaşılan, “Günaydın. Shanghai’daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz” mesajıyla maç saati eleştirilmişti.