Abdullah Avcı ‘yakıştıramadı’: Oyun değil ama skor anlamında 4-0 mağlup olduk

Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu geri alma şansını tepen Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, “Bu sonuç bize yakışmadı” dedi.

‘Bir gol geri dönmemizi sağlayacaktı’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kasımpaşa’yı tebrik eden Avcı, şöyle devam etti: “Rakibin bize karşı bekleyerek oynayacağını biliyorduk. Onların blokları arasında çok fazla boşluklar vardı. Bunları doğru kullanmalıydık. Yediğimiz üçüncü gole kadar bütün opsiyonları denedik, oyunun içinde olduk. Üçüncü bölgede çalıştıklarımızı yaptık. Ama az şut, doğru orta yapamama, dönen topları kullanamamak, oyun içindeki eksiklerimiz oldu. Belki atacağımız bir gol geri dönmemizi sağlayacaktı ama bunu da yapamadık.”

‘Bize yakışmadı’

“Oyun anlamında değil ama skor anlamında 4-0 mağlup olduk” diyen Başakşehir Teknik Direktörü, “Skor ve sonuç bize yakışmadı ama bu oyunun içinde mağlubiyet de var. Buradan derslerimizi çıkarıp, yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.