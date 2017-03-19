Abdullah Avcı penaltıya değil ‘iç sahada’ üç gole ‘takıldı’: Kazanma duygusuyla oyun prensiplerinden kopmamalıydık

Süper Lig’in 25’inci haftasında evinde Karabükspor’la 3-3 berabere kalan Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, kendi evlerinde ilk kez bir maçta üç gol yediklerine dikkat çekti.

‘Oralara takılı kalmayacağız’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Herhalde kendi sahamızda ilk defa üç gol yiyoruz” diyen Avcı, şöyle devam etti: “Hedefe giden bir takımın bu anlamda kendi sahasında hem iki kere de öne geçip bu şekilde şey olmaması lazım. Ama buradan şunu söyleyelim; Karabükspor hem ligdeki yeri rahat, hem oynama isteği yeni hocayla beraber. Daha topa sahip olup oynama isteğine, oyunun içinde olmalarına da saygı göstermek lazım. Biz öne geçtik. Sonrasında bir penaltı. Değil mi, çok oralara takılı kalmayacağız. Sonrasında ikinci devre geri düştük, sonrasında tekrar… Skor 3-2’yken yakaladığımız iki net pozisyon var. Oyunu tekrar koparmak istedik. Hep oyunun içinde olmak istedik. Karabükspor da buna cevap verdi.”

‘Oyun prensiplerinden kopmamalıydık’

Karşılaşmanın 86’ncı dakikasında Karabüksporlu Yevhen Seleznyov’un ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazlarına neden olan pozisyonu hatırlatan Avcı, “Penaltı mı, değil mi, bizim de bir pozisyonumuz var. Ama dediğim gibi bugün bizim için şöyle bir şey var. Bizim gibi ligin en az gol yiyen, üç senedir kendi sahasında hiç üç gol görmemiş bir takımın kazanma duygusundan dolayı oyun prensiplerinden kopmaması gerekiyor. Bunu bugün itibariyle yaşadık” diye konuştu.

‘Yapacak bir şey yok, yola devam’

Bardağın dolu tarafına baktığında ikinci sırada yer aldıklarına ve lider Beşiktaş’ın henüz oynamadığına vurgu yapan Başakşehir teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yukarıdaki rakibimiz daha oynamadı. Bir puan yukarı yaklaştık. Bu hafta mağlup olan Galatasaray ve Fenerbahçe’den de bir puan öne geçmiş olduk. Bunun tabii ki dersine çalışacağız, bakacağız. Çünkü bizim gibi dengeli ve sistem takımının hücumda da oynarken, set de oynarken… Çünkü rakip dört stoperle oynuyor. Sağ beki de, sol beki de stoperdi. Bunu daha iyi kullanabilirdik. Üç gol yemememiz gerekiyordu. Yapacak bir şey yok, yola devam.”