Abdullah Avcı, Mesut Özil ve Emre Can’ı örnek gösterdi: Yetenek problemimiz yok, sorun eğitimde 

Türkiye’de futbolun yetenek değil eğitim sorununun olduğunu savunan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in yıldızı Mesut Özil ve Liverpool’da forma giyen Emre Can’ı örnek gösterdi.



Bein Sports’ta Cafe Spor programına konuk olan Avcı, “Yetenek problemimiz yok. Şu anda Alman milli takımının en yetenekli iki oyuncusu da Türk. Sorun eğitimde” dedi.

‘Chelsea-Arsenal maçı Türkiye’de oynansa 123 faul çalınırdı’

Oyuncularından hakem hakkında konuşmamalarını istediğini belirten Avcı, şöyle devam etti: “Sahada ne yapmaya çalıştık, ne oldu, bunları konuşun diyorum. Ayakta kalmak lazım. Oyunun devam etmesi lazım. Chelsea-Arsenal maçı Türkiye’de oynansa 123 tane faul düdüğü çalınırdı. Beşiktaş – Fenerbahçe maçındaydım. Bu kadar gerginliğin olduğu yerde lütfen hakemin yerine kendimizi koyalım. Bu kadar baskı olan yerde hakemlerin hata yapmama şansı yok. Geçen sene Podolski bize elle gol attı, ben tek kelime konuşmadım. Her kötü sonuçta hakemi suçlarsan futbolcular da kendilerini suçsuz görür, hatalarını görmez.”

‘Bir buz hokeyi antrenörüyle taktiklerini konuşmak istiyorum’

Geçen sezon oynadıkları Konyaspor maçında hiç çalışmasını yapmadan geçtikleri üçlü savunma kurgusunun o günden beri aklında olduğunu dile getiren 53 yaşındaki teknik direktör, “Buz hokeyi yerden oynanan bir oyun. Bir gün bir antrenörünü bulup bu oyunun taktikleri hakkında konuşup öğrenmek istiyorum” diye konuştu.