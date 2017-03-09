Abdullah Avcı, Leverkusen’in başına geçen Tayfun Korkut’a inanıyor: Mükemmeli arayan bir detaycı, başarılı olacak

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in başına geçen Tayfun Korkut’un başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

‘Mükemmeli arayan bir detaycı’

Milli takımı çalıştırdığı dönemde yardımcı antrenörlüğünü yapan Korkut’u, “Son derece donanımlı, bilgili ve mükemmeli arayan bir detaycı” diye tanımlayan, Avcı, diğer yardımcısı Okan Buruk’un da Göztepe’nin başında Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiğine dikkat çekti.

‘Başarılı olacağına inanıyorum’

Başakşehir Teknik direktörü, şunları söyledi: “Milli takımı çalıştırdığımız dönemde hem Tayfun hoca hem Okan hocayla beraber çalıştık. Biri Bundesliga’da çok önemli bir takımda görev aldı. Tayfun hoca son derece donanımlı, bilgili ve mükemmeli arayan bir detaycı. Başarılı olacağına inanıyorum. Bunu başından beri söylemiştim. Okan hoca da TFF 1’inci Lig’de şampiyonluk yarışı içinde. Bu emeğinin karşılığını alacak. Bu yaşta Bundesliga’da bir Türk antrenörün olması son derece sevindirici. Başarılar diliyorum. İletişim halindeyiz.”