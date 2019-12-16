Abdülkerim Durmaz: Terim, Yanal ve Avcı yemek yiyip birbirini kutlasın

Süperlig’in 15’nci haftasında Galatasaray (GS), Fenerbahçe (FB) ve Beşiktaş (BJK) puan kaybetti. Bu sayede 33 puanlı lider Sivasspor puan farkını, 27 puanlı ikinci BJK’yle altı, 25 puanlı beşinci FB’yle sekiz, 24 puanlı altıncı GS ile dokuz puan çıkardı.

GS, evinde 10 kişi kalan Ankaragücü’yle 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor’a konuk olan FB, özellikle geri dörtlüsündeki ‘aksamalar’ nedeniyle ligin zirvesindeki dengeyi lehine değiştirebileceği maçta 3-1 yenilerek İstanbul’a eli boş döndü.

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Geçen hafta Kasımpaşa maçında son dakika golüyle kazanıp psikolojik üstünlük sağlayan BJK ise Malatyaspor’a 2-0 yenildi. Bu sonuçlar, ‘üç büyükler’in milyonlarca taraftarını çileden çıkardı.

TV yorumculuğu yapan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz için de bardak taştı. Bu sezon ‘üç büyükler’ diye bir şey olmadığını söyleyen Durmaz, GS teknik direktörü Fatih Terim, FB’nin teknik patronu Ersun Yanal ve BJK’nin başındaki Abdullah Avcı’nın birbirlerinin başarısızlıkları sayesinde koltuklarında oturabildiklerini söyledi. Durmaz, üç teknik adamın başarısızlığının diğer ikisini ayakta tuttuğunu, birbirlerinin hatalarına sığınarak yerlerini sağlam tuttuklarını ifade etti.

Durmaz, yorumculuk yaptığı Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol’da şunları söyledi: “Bunlar yarın mümkünse İstanbul’da ya birinin evinde ya da bir restoranda oturup üçü yemek yiyip birbirlerini kutlasınlar. Üçü de korkunç bir dayanışma içinde mesela Fatih Terim’le Ersun Yanal bugün Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ın teknik direktörlük koltuğunda oturmasını sağlıyorlar yardıma bak! Ersun Yanal’la Abdullah Avcı, Fatih Terim’in teknik direktörlük koltuğunda hiç tartışılmadan oturmasını sağlıyor. Bugün Abdullah Hoca ve Fatih Terim, Ersun Yanal’ın hala FB’nin teknik direktörü olmasının bir numaralı destekçileridir. “

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Lider Sivas değil de FB olsaydı Terim’in koltuğu 6.9 şiddetinde sallanırdı

Liderlik koltuğunda 33 puanlı Sivasspor’un değil de FB olsaydı Avcı’nın koltuğunda oturamayacağını belirten Durmaz, “Eğer dokuz puan geride oldukları takım FB olsaydı Fatih Hoca’nın koltuğu 6.9 şiddetinde sallanıyordu” dedi. Durmaz şöyle devam etti: “‘Ne var’ diyor Fener uçuyordu kaçıyordu bir puan gerisindeyiz. (Fatih Terim’i kast ederek); ‘Liderden dokuz puan gerideyim’ demiyor. Ersun Yanal da ‘GS altımızda, BJK’yle iki puan var’ diyor. Abdullah Avcı ‘Derbiye odaklandık’ (22 Aralık’ta FB-BJK derbisi oynanacak) diyor. Yani Sivas yok, Trabzon kazanmayacak, Başakşehir kazanmayacak. Sadece birbirini kolluyorlar.”

“Birbirlerinin hatalarıyla övünerek yerlerini sağlam tutuyorlar” diyen Durmaz, üç ismin taraftarı kandırdığını, başarısız olduklarını bildiklerini ancak kervanı devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.