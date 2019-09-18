Abdulkadir Selvi: Zırhlı Mercedesler dört başkan yardımcısı için alındı

Etkili bir bakan, Cumhurbaşkanı’nın sadece kabinedeki işleyişi düşünerek karar vermeyeceğini, aynı zamanda değişikliğin siyasi yönüne bakacağını söyledi. Hatta siyasi etkisinin daha önemli olabileceğinin altını çizdi.

Bu arada Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı neredeyse kabullenildi.Yıldırım’ın, yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı söyleniyor.

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Siyasette bazı şeyler semboller üzerinden okunuyor. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı’na Almanya’dan 4 adet Mercedes alındı. Bu araçların zırhlı olduğu söyleniyor. Kulislerde, ‘Yeni kabinede 4 başkan yardımcısı olacak zırhlı Mercedes’ler 4 başkan yardımcısı için alındı’ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı