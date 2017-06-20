Abdülkadir Selvi: Yüksek Askeri Şûra’da sürprizlere hazır olun

Bu arada 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki Yüksek Askeri Şûra toplantısına 1 ay 10 gün kaldı. YAŞ’taki atamaları etkilemek için, bazı komutanlar hakkında dosyalar sızdırılmaya, haberler yazdırılmaya başlandı. Benden uyarması. Bu tür taktikler geride kaldı. Hatta ters tepebilir. Çünkü şûra çok farklı bir şûra olacak.

Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile hava üs komutanlıklarının karargâhlarında önemli değişiklikler bekleniyor. Sürprizlere hazır olun derim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz sonrası yeni baştan bir yenilenmeyi mi tercih eder, yoksa kısmi değişikliklerle mi yetinir, o belli değil. Erdoğan’ın kararı şûranın kaderini belirleyecek.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı