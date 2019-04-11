Abdulkadir Selvi: YSK’nın kararı sadece seçimi değil, ülkenin yönünü de belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsterse 1 oy olsun. YSK kararı verdiği zaman, eyvallah, o zaman başım gözüm üstüne dersin” dedi. Erdoğan’ın seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasına da benzer bir bakış açısı hâkimdi. Ancak ilerleyen süreçte Erdoğan da adım adım seçimlerin yenilenmesi noktasına geldi. Süreç ilerledikçe belirsizlik azalmıyor tam aksine artıyor. Peki YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini mi isteyecek, yoksa Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın verilmesi kararını mı alacak? Bu karar sadece seçimi değil, ülkenin yönünü de belirleyecek…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı