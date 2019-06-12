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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: YSK’nın iptal kararının yüzde 6’lık bir kesimi etkilediği gözleniyor

Başından beri cevabını aradığım bir soru var. Peki seçmen 31 Mart’ta oy verdiği yerde çakılı bir şekilde duruyor mu? Seçimden bu yana yaşanan süreçten etkilenmedi mi?

YSK’nın iptal kararının yüzde 6’lık bir kesimi etkilediği gözleniyor. 31 Mart’ta oy kullananların yüzde 94’ünün ise pozisyonunu koruduğu ifade ediliyor. Küçük küçük belirsizliklerin büyük sonuçlara yol açacağı bir seçime gidiyoruz. O nedenle hiçbir parti bize oy verenler sandığa gidince yine bizi tercih edecek diye beklemesin. Sabit seçmen var ama sonuçları sabit seçmen değil, sebat etmeyen seçmen belirleyecek.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

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