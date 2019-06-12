Abdulkadir Selvi: YSK’nın iptal kararının yüzde 6’lık bir kesimi etkilediği gözleniyor

Başından beri cevabını aradığım bir soru var. Peki seçmen 31 Mart’ta oy verdiği yerde çakılı bir şekilde duruyor mu? Seçimden bu yana yaşanan süreçten etkilenmedi mi?

YSK’nın iptal kararının yüzde 6’lık bir kesimi etkilediği gözleniyor. 31 Mart’ta oy kullananların yüzde 94’ünün ise pozisyonunu koruduğu ifade ediliyor. Küçük küçük belirsizliklerin büyük sonuçlara yol açacağı bir seçime gidiyoruz. O nedenle hiçbir parti bize oy verenler sandığa gidince yine bizi tercih edecek diye beklemesin. Sabit seçmen var ama sonuçları sabit seçmen değil, sebat etmeyen seçmen belirleyecek.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı