Abdulkadir Selvi: YSK’dan Türkiye’yi kaosa sokacak bir karar beklenmiyor

AK Parti’nin itiraz dilekçesinde dile getirdiği iddiaların ilçe seçim kurulları tarafından incelenmesi isteniyor. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya, öyle bir karar… Eğer bu incelemeler sonucunda seçim sonucuna etki edecek ölçüde bir yanlışlık tespit edilirse seçimlerin yenilenmesine karar verilecek. Yok aksi bir sonuca ulaşılırsa, seçimlerin iptali talebi reddedilecek.

Ancak YSK kararında ince bir nokta var. “Beş gün içinde ve kurul kararı olarak bildirin” diyor. Bu demektir ki YSK’nın İstanbul kararı haftaya kalabilir.

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Asıl önemli olan kararın ne zaman çıkacağı değil, nasıl çıkacağı.

Usul hükümlerine harfiyen riayet ettiği için, YSK’dan Türkiye’yi kaosa sokacak bir karar beklenmiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı