Abdulkadir Selvi: YSK’daki toplantının perde arkası

Pazartesi günkü toplantıda muhalif üyeler, iptal gerekçesinin sadece sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden oluşmamasından ibaret olmadığını, gerekçede yer alan diğer hususları da inceleyerek muhalefet şerhlerini yazacaklarını belirtiyorlar.

Muhalif 4 üyenin bir kısmı toplantıya geçilmeden önce muhalefet şerhinin hazır olduğunu bildirdiği için bu tavır bir an şaşkınlığa neden oluyor.

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Hatta “Gerekçeli karar incelemeniz için cumartesi günü size ulaştırıldı. Bu süre zarfında inceleyip muhalefet şerhinizi yazamadınız mı? Biz 200 sayfalık gerekçeli kararı hazırladık, siz birkaç sayfalık muhalefet şerhini yazamadınız mı?” gibi bir sitem dile getiriliyor.

Ama bunun üzerine bir polemik yaşanmıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

