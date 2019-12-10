Abdulkadir Selvi: Yetiştirebilirlerse Davutoğlu 13 Aralık’ta, Babacan da ay sonunda partilerini kuracaklar

Şehir Üniversitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef aldığı Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cephesinde hafta sonu başka bir gelişme daha yaşandı. Davutoğlu’nun partisinin ismi ve amblemi belirlendi, kuruluş tarihi tespit edildi.

‘Bizim Parti’ ve ‘Bir Parti’ isimleri tercih edilmemiş. Bir isim üzerinde karar kılınmış ama dün itibarıyla o ismin tesciliyle ilgili yasal prosedür sonuçlanmadığı için açıklamadılar. Daha önce belirlenen çınar yaprağı yerine, yeni parti ismi ve yeni logo tercih edilmiş. Partinin kuruluş tarihi de belirlenmiş. 13 Aralık Cuma günü kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vermeyi planlıyorlar. Yetişmezse, 16 Aralık Pazartesi günü partilerini kuracaklar.

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Ali Babacan cephesinde ise 300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu kurulmuştu. Hafta sonu itibarıyla çalışmalarını tamamladılar. Yetişebilirse ay sonuna kadar partiyi kurmaya çalışıyorlar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı