Abdulkadir Selvi: Yerel seçimleri bazı muhalefet liderleri için sonun başlangıcı olabilir

Yerel seçimlerin önemine gelince, bu kez sadece şehirlerimizi yönetecek kişileri seçmeyeceğiz. Bu aynı zamanda başkanlık sisteminin ilk yerel seçim sınavı olacak. Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2019 Pazar gecesi bazı muhalefet liderleri açısından sonun başlangıcı olabilir. 24 Haziran’da sandığın verdiği mesajı yok saymaya çalışan liderler açısından yerel seçimler bir veda seçimine dönüşebilir.

İktidar ve muhalefet 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiriyor. 24 Haziran’ın yerel seçimler açısından önemli işaretleri var. Elbette ki yerel seçimlerin dinamikleri farklıdır. Ama partilerin 24 Haziran sonuçları ışığında yerel seçimleri değerlendirmelerinde yarar var.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı