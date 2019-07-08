Abdulkadir Selvi: Yeni parti sorulunca, Erdoğan’ın duygusallaştığı dikkat çekmiş

Erdoğan, kabine değişikliği sorulduğunda sertleştiği söylenmişti. Ancak yeni parti sorulunca, Erdoğan’ın duygusallaştığı dikkat çekmiş. “Sırtımızdan hançerlediler” demiş. Erdoğan daha önce de “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi gibi görünler boş çuval gibi devrilecekler” demişti. “Tarih olurlar” çıkışını yapmıştı. AK Parti’de “Bir uzlaşma kapısını aralayabilir miyiz? Erdoğan ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu bir araya getirebilir miyiz” çabası içinde olanlar var. Erdoğan o noktada değil. Babacan ve Davutoğlu ile yakın zamanda görüştü. Belli ki uzlaşma ihtimalini görmedi. O nedenle uzlaşma yerine mücadeleyi seçti.
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