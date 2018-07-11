Abdulkadir Selvi: Yeni bakanların üzerinde seçmen baskısı yok

Kısa süreli de olsa bazı bakanlarla sohbet etme imkânım oldu. Özel sektörde ve bürokraside başarılarıyla kendilerini kanıtlamış isimler. Kendilerine sunulan imkânın farkındalar. Siyasetten gelmedikleri için üzerlerinde bir seçmen baskısı hissetmiyorlar.

Yeni bir hükümetle yeni bir bakan profili ile karşı karşıyayız. Genç, birikimli, çözüm odaklı, işe ve üretime odaklanmış durumdalar. Özel sektör deneyimleri ile gençlik enerjilerini birleştirip başarılı olmaktan başka çareleri bulunmadığını düşünüyorlar.

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Siyasetten gelmedikleri için üzerlerinde seçmen baskısı yok. Mazeretleri olmadığının farkındalar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı