Abdulkadir Selvi: Yarın bütün gözler Anayasa Mahkemesi’nde olacak

Yarın bütün gözler Anayasa Mahkemesi’nde olacak.

24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasından bu yana en kritik gelişme yaşanacak. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim yasasıyla ilgili iptal istemiyle açtığı davayı esastan görüşmeye başlayacak.

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Anayasa’nın 77. maddesine göre seçim kararını Meclis alabiliyor. Seçimlerin yönetim ve denetimi ise Anayasa’nın 77. maddesine göre sadece Yüksek Seçim Kurulu’na verilmiş. Anayasa Mahkemesi’nin seçimleri iptal etme ya da yenileme gibi bir yetkisi yok. Çünkü Anayasa’nın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi için, “Kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm tesis edemez” diyor. Kendisini Meclis ya da YSK yerine koyamaz.

Yine de Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıktığında ne olacak? Perşembe gününden sonra seçimlere 24 gün kalıyor. Bu durumda seçimler nasıl yapılacak, iptali söz konusu olur mu? Öncelikle gerekçeli kararın görülmesi gerekiyor. Hukukçular, YSK’nın ilke kararlarıyla boşluğu dolduracağını ve seçimlerin yapılmasını sağlayacağını savunuyorlar.

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Yine de seçimlerin iptali söz konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı