Abdulkadir Selvi: Yargının bağımsızlığını gösterme açısından Brunson’a tahliye kararı verilebilirdi

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Brunson’la ilgili adli kontrolün kaldırılması talebini “adli kontrol tedbirini gerektirici nedenlerde herhangi bir değişiklik olmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Trump’ın Türkiye’yi dolar silahıyla vurmaya çalıştığı bir iklimde tahliye mümkün mü? Aslında yargının bağımsızlığını gösterme açısından tam da bu ortamda tahliye kararı verilebilirdi. Ama işte zamanın ruhu! Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, bir üst mahkeme olan İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

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Kurban Bayramı’ndan önce üst mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Bir yandan da Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerin ertelendiği yönünde haberler geliyor. ABD’nin, Brunson’ı ABD’ye getirecek uçakta görmeden hiçbir müzakereye yanaşmaması, Türkiye’nin ise eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iadesi ve Halkbank soruşturmasının sonlandırılması ısrarı nedeniyle sıkıntılı süreç bir süre daha devam edecek. Herkes Brunson işi çözülmeden Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmeyeceğinin farkında. Zamana yayılan bir çözüm arayışı söz konusu. Ama sorun çözümsüz değil.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı