Abdulkadir Selvi: Yaptırım tehdidinde olan ülke olmaktan çıkmamız lazım

10 Aralık’ta AB’nin Türkiye’ye yaptırım gündemiyle toplanacak olması ve S-400’ler nedeniyle ABD’de Türkiye’ye karşı yaptırımlar için harekete geçilmesi nedeniyle kritik bir haftaya giriyoruz. S-400’ler konusunda yerden göğe kadar haklıyız. Ama haklı olmamız yetmiyor. Biden’la birlikte tarihi ABD-Avrupa ittifakı yeniden sağlanıp, yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyanın bize çok sıcak baktığı söylenemez. Bunun için oyunu değiştirecek bir hamleye ihtiyacımız var. Yeni bir oyun kurmanın zamanı geldi. Ayrıca yabancı sermayeyi çekebilmemiz ve yerli sermayeyi yatırıma yönlendirebilmemiz için yaptırım tehdidinde olan ülke olmaktan çıkmamız lazım.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı