Abdulkadir Selvi: Yaptırım tehdidinde olan ülke olmaktan çıkmamız lazım

10 Aralık’ta AB’nin Türkiye’ye yaptırım gündemiyle toplanacak olması ve S-400’ler nedeniyle ABD’de Türkiye’ye karşı yaptırımlar için harekete geçilmesi nedeniyle kritik bir haftaya giriyoruz. S-400’ler konusunda yerden göğe kadar haklıyız. Ama haklı olmamız yetmiyor. Biden’la birlikte tarihi ABD-Avrupa ittifakı yeniden sağlanıp, yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyanın bize çok sıcak baktığı söylenemez. Bunun için oyunu değiştirecek bir hamleye ihtiyacımız var. Yeni bir oyun kurmanın zamanı geldi. Ayrıca yabancı sermayeyi çekebilmemiz ve yerli sermayeyi yatırıma yönlendirebilmemiz için yaptırım tehdidinde olan ülke olmaktan çıkmamız lazım.
SON HABERLER
Koca: Çin daha fazla talebi karşılamadı; bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 50 milyon doz aşı sipariş ettiği Çin’in bundan fazlası için talebi karşılayamadığını, ancak nisanda yerli aşı çıkacağı için ithal aşıya gereksinimin biteceğini söyledi.
‘Yerli aşı’ merkezinden yetkili: Yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşıda birinci faz çalışmaları 14 Aralık itibariyle tamamlanacak. 15 Aralık’tan sonra ikinci faz çalışmalarına geçilecek. Çalışmalardan sorumlu yetkili Ahmet İnsan, yıllık aşı ihtiyacının 328 milyon doz olduğunu söyledi.
İstanbul Barometresi: Gündem Covid-19; 10 kişiden altısı geçinecek kadar kazanamıyor
İBB İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı ‘İstanbul Barometresi’ araştırmasına göre halkın öncelikli gündemi Covid-19 ve ekonomik sorunlar oldu.
Eski eşi ve iki kızını öldürdü: Teslim olmayınca vurularak etkisiz hale getirildi
Erzurum’da, iki kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
‘Corona’ dünya raporu: Hangi ülkede neler oluyor?
Covid-19 ikinci dalgası, dünyadaki çoğu ülkeyi etkilemeye devam ederken, hükümetler bir yandan önlemleri genişletirken bir yandan da aşı tedariği çalışmalarını hızlandırıyor.