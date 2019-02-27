Abdulkadir Selvi: Yabancı yatırımcılar Erdoğan’ın seçim gecesi Türkiye’nin istikametini tayin etmesini istiyor

Yabancı yatırımcılar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim gecesi bir balkon konuşması yaparak, Türkiye’nin bundan sonraki istikametini tayin etmesi isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’da yaptığı konuşmada “Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlara odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak” sözleriyle yeni dönemin ipuçlarını verdi. 1 Nisan’dan sonra tekrar reformlara dönmüş bir Türkiye… Arzulanan bu.

31 Mart gecesi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak. Ama bir yandan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelecek mesaj beklenecek. Sanıyorum seçim gecesi tweet’leri en sıkı takip edilecek liderlerden biri Bahçeli olacak. Neden? Çünkü Bahçeli kritik anlarda aldığı kararlarla siyasetin yönünü değiştiren bir lider.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı