Abdülkadir Selvi: ‘Vahşi Batı’nın adaleti bu işte

Darbeye ilişkin kanıt mı istiyorsunuz?

15 Temmuz’un ardından Meclis’i ziyaretinde Gülen’in iadesi için kanıtların dikkate alınacağını belirten ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’a Genelkurmay Başkanı Akar, “En büyük kanıt benim. Beni Fetullah Gülen’le görüştürmek istediler” yanıtını vermişti.

Ne oldu? ‘Vahşi Batı’nın adaleti bu işte.

– İmam Fetullah Gülen’in darbe yaptığına inanmaz ama imam Usame bin Laden’in 11 Eylül’ü yaptığına inanır.

– İmam Fetullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmez ama imam Usame bin Laden’in ayaklarına taş bağlayıp denizin dibine atar.

– Sisi’nin darbe yaptığına inanmaz ama Erdoğan’ın darbe tiyatrosu çevirdiğine inanır.

ABD, Gülen’in iadesi konusunda neden adım atmıyor?

Suç ortaklığı var çünkü. 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta askere darbe yaptıran ABD, bu kez ihaleyi FETÖ’ye verdi. O nedenle koruyorlar. İade etmediklerine göre işleri bitmemiş demek ki.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı