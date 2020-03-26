Abdulkadir Selvi: Uyuşturucuda baron-satıcı ayrımı üzerinde yeniden çalışılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeden sonra Adalet Bakanlığı yetkilileri ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları iki başlık üzerinde yeniden çalışacaklar.

1- Uyuşturucuda baron-satıcı ayrımı: Uyuşturucuyla ilgili konu kapsam dışı bırakıldı. Cezaevlerinde uyuşturucu ticaretinden 65 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların çoğunluğunu ise uyuşturucu satan ve kullanan kişilerin oluşturduğu söyleniyor. Uyuşturucu baronlarının sayısının çok az olduğu ifade ediliyor. O nedenle uyuşturucuyla ilgili suçlarda ayrıntılı bir çalışma yapılacak. Uyuşturucu imal eden, yurtdışından getiren, yurtdışına satan, örgütlü olarak bunun sevk ve idaresini sağlayan kişiler, yani uyuşturucu baronları kapsam dışında tutulurken; uyuşturucu satan, alan, içen, kullanan, kuryelik yapan kişilere ceza indirimi konusunda ise yeniden çalışılacak. Ama onların kapsamda olup olmayacağına daha sonra karar verilecek.

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2- Mükerrer suçlar: İnfaz indirimiyle ilgili pakette, tekrar suç işleyerek cezaevine girenlerle ilgili bölümün tekrar çalışılması kararlaştırıldı. AK Parti’nin taslağında ‘mükerrer suçlar’ın infaz indiriminden yararlanması öngörülüyordu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı