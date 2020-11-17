Abdulkadir Selvi: Ümit Özdağ’ın heybesi boş değil; sarsıcı iddialarla ortaya çıkmayı sürdürecek

Ümit Özdağ, MHP’den ihraç edildiğinde de dönüş davası açmıştı. Benzer süreci İYİ Parti de yaşayacak. Görünen o ki ihraç etse de İYİ Parti bir süre daha Ümit Özdağ’la uğraşmak zorunda kalacak.

Ümit Özdağ’a ihraç kararının alındığı sırada Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. Çünkü Ümit Özdağ yalnız değil. Anladığım kadarıyla Özdağ’ın heybesi boş değil. Birkaç adım sonrasını planlamış. Yeni sarsıcı iddialarla ortaya çıkmayı sürdürecek. İlerideki siyasi mücadelesi için şimdiden gerekçeler oluşturuyor. İYİ Parti’ye dönüş mücadelesi başlatırken, yeni parti kuracağım demez.

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Ancak beni MHP’den sonra İYİ Parti’den de ihraç ettiler diye millete gidilmez. MHP’den ihraç edildi, af çıktı, bu kez olağanüstü kongre süreci için hareket başlattı. İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. Oradan da ihraç edildi. Yarın milletin karşısına çıkınca söyleyecek bir şeylerinin olması lazım. “Her şeyin bir zamanı var” derken, bundan sonrasını adım adım planladığını gösteriyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı