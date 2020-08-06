Abdulkadir Selvi: Ukraynalı model olayında da mı Atatürk istismarı?

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alınınca sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Çeşme Kaymakamı’nın makamında otururken arkasındaki Atatürk resmiyle bir fotoğrafı konulup “Resimde görüldüğü üzere görevden alınmıştır” mesajları döşenmeye başladı.

Çeşme Kaymakamı görevden alındı ama İzmir Vali Yardımcılığı gibi önemli bir göreve getirildi.

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Momo’da yaşananlar ne Çeşme Kaymakamı’nın makam koltuğunun arkasına büyük Atatürk fotoğrafı asılı olduğu için yaşandı, ne de Hacı Mehmet Kara bu olaydan dolayı görevden alındı. Sosyal medyadaki bu iddiaları hatırlattığımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tövbe. Olur mu öyle şey” diye tepki gösterdi. Sadece kaymakam Hacı Mehmet Kara’nın değil, tüm kaymakam ve valilerin makam odasında Atatürk fotoğrafı asılı. Onu görevden alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun makam odasının en görünür yerinde de Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları yer alıyor.

Her şeyde Atatürk istismarı yapmayı bırakın artık. Ukraynalı top model olayında da mı Atatürk istismarı? Yapmayın artık…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı