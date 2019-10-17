Abdulkadir Selvi: Türkiye’nin pozisyonu, hani bir dönemlerin ünlü sloganı vardı, ‘Durmak yok, yola devam’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ABD olmak üzere Barış Pınarı harekâtının sonlandırılmasını isteyen çevrelere net bir öneri sundu. “Bizim terörist bile olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi bir niyetimiz olamaz. Madem terör örgütüyle bu kadar iç içesiniz, hemen bu gece tüm teröristler silahlarını bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeyi terk etsinler” dedi.

Erdoğan ardından da ekledi: “Bu olursa zaten Barış Pınarı Harekâtı kendiliğinden sona erecektir”.

Reklam

Peki bu mümkün mü? Batılı ülkeler bazı uluslararası operasyonlarda bu yöntemi kullandılar. Erdoğan çıkış yolunu gösterdi. Gerisini kendileri bilir. Türkiye’nin pozisyonuna gelince, hani bir dönemlerin ünlü bir sloganı vardı ya, “Durmak yok, yola devam” durumu…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı