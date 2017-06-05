Abdülkadir Selvi: Türkiye’de yeni darbenin tarihini konuşuyorlar

OLAY, kısa bir süre önce Rodos Adası’nda yaşanıyor.

Konuşma Yunanistan’a kaçmak üzere Rodos Adası’nda bekletilen FETÖ’cüler arasında geçiyor.

“15 Haziran’a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak” diyorlar. Türkiye’de yeni darbenin tarihini konuşuyorlar.

İçlerinde daha kıdemli olduğu anlaşılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ima ederek, “Bayramı kimin yapacağını göreceğiz” diyor.

Darbe paranoyası içinde değilim. Ama 15 Temmuz öncesinde de “Darbe yapamazlar” diye kestirip atmak yerine o konuda derinleşebilseydik. Bunlar başımıza gelmezdi. 15 Temmuz duruşmalarını görmüyor musunuz? Nasıl bir özgüven içindeler. Belli ki kulaklarına bir şeyler fısıldanmış.

Rodos üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışanlar, sıradan FETÖ’cüler değil. Daha az riskli olduğu için Rodos üzerinden kaçırıyorlar.

Onlar da aralarında 15 Haziran’a kadar yapılacak darbeyi tartışıyorlar. 17-25 Aralık’tan sonra darbe lafını dolaşıma sokmuşlardı. Yok 15 Şubat’ta, yok mart başında darbe olacak dediler. Doğru çıkmadı.

Hatta 15 Temmuz’dan önceki son 6 ay içinde MİT’e ciddi olarak 15 darbe ihbarı yapıldı. Onlar da doğru çıkmadı. Ama 16’ncısı doğru çıktı.

Demek ki uzun vadeli hedeflerinde darbe yapmak varmış. Şimdi görüyoruz, demek ki darbe hedefinden vazgeçmiş değiller.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı