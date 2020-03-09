Abdulkadir Selvi: Türkiye koronavirüsle mücadelede model ülke oldu

İktidar ve muhalefet kulislerini birleştiren tek bir konu var, o da koronavirüs. Önceden İçişleri ya da Dışişleri Bakanı Meclis’e geldiğinde, Milli Savunma Bakanı ya da Adalet Bakanı ufukta göründüğünde hemen etrafları sarılırdı. Şimdi aynı durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için geçerli. Bakan nereye doğru yürüse, etrafında geniş bir halka oluşuyor. İktidar, muhalefet demeden herkes koronavirüsle ilgili sorular soruyor. Çin’de başlayıp İran ve İtalya başta olmak üzere hızla yayılan koronavirüs, şimdiye kadar alınan tedbirler nedeniyle ülkemize uğramadı. İnşallah uğramaz. Bunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tehlikeyi önceden sezip aldığı tedbirler etkili oldu. Fahrettin Koca bu mücadeleyi yürütürken inandırıcılığını hiç kaybetmedi, kamuoyuyla gerçekleri paylaştı. O nedenle milletin güvenini kazandı. Türkiye, koronavirüsle mücadelede model ülke olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da milli kahraman haline geldi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı