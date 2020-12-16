Abdulkadir Selvi: Türkiye, Kavala kararıyla birlikte Batı’ya yönelik bir adım atacak mı?

Yaşanan gelişmeler nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nden Kavala hakkında ihlal kararı çıktığı takdirde gözler bir kez daha yerel mahkemeye çevrilecek. Karar uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Yerel mahkemenin tavrı bir anlamda içine girdiğimiz reform sürecinin de ilk olarak test edilmesi anlamını taşıyacak. Ama kararın bir başka yüzü daha olacak. Yeniden reform sürecini başlatıp yönünü AB’ye çeviren Türkiye’nin önüne çıkan en önemli engellerden birini Kavala’nın tutukluluğu oluşturuyor. Türkiye, Kavala kararıyla birlikte Batı’ya yönelik bir adım atacak mı? Her yönüyle kritik bir kavşaktayız.
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Dink davası: Dört yıllık davada sanıklara ve Dink ailesine savunma için iki gün süre
Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili polisler ve jandarmaların yargılandığı davanın 112. duruşması bugün yapıldı.
Bilim Kurulu üyesi: Günde 1.5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.
HDP’den ATV hakkında suç duyurusu: Yayıncılık adı altında nefret suçu işlendi
HDP, partiyi ve seçmenlerini hedef gösterdiği gerekçesiyle iktidara yakın ATV kanalını RTÜK’e şikayet edip kanal hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP’den S-400 çıkışı: Yaptırımları kabul etmiyoruz; sistem aktifleştirilmeli
CHP’li Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, “S-400’lerin alımı, Türkiye’nin egemen kararıdır. O nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz” ifadelerini kullandı.
‘Yaptırım sınırlı kaldı’ algısı: Halkbank hissede fırladı, işlem hacminde ilk sırada
ABD’nin açıkladığı, Rus yapımı S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan yaptırımların sınırlı algılanmasıyla Halkbank hisseleri sert yükselişte ve işlem hacminde ilk sırada.