Abdulkadir Selvi: Türkiye, Kavala kararıyla birlikte Batı’ya yönelik bir adım atacak mı?

Yaşanan gelişmeler nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nden Kavala hakkında ihlal kararı çıktığı takdirde gözler bir kez daha yerel mahkemeye çevrilecek. Karar uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Yerel mahkemenin tavrı bir anlamda içine girdiğimiz reform sürecinin de ilk olarak test edilmesi anlamını taşıyacak. Ama kararın bir başka yüzü daha olacak. Yeniden reform sürecini başlatıp yönünü AB’ye çeviren Türkiye’nin önüne çıkan en önemli engellerden birini Kavala’nın tutukluluğu oluşturuyor. Türkiye, Kavala kararıyla birlikte Batı’ya yönelik bir adım atacak mı? Her yönüyle kritik bir kavşaktayız.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı