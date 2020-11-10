Abdulkadir Selvi: Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı var

Biden dönemiyle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı var. Bu süreçte BM Genel Kurul Başkanlığı’nı yürüten Volkan Bozkır’ın Biden yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tesisinde önemli katkı sunacağına inanıyorum.

ABD ile aramızda çok önemli başlıklar var. İlk başta Irak ve Suriye’deki varlığı dikkate alındığında ABD bizim sınır komşumuz. Onun için ne ABD Türkiye’siz olabilir, ne de Türkiye ABD’siz.

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Biden yönetimi ile Suriye’deki YPG varlığı, S-400 nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar, Halkbank davası ve FETÖ konusunda sorunlar yaşayacağımız anlaşılıyor. Türkiye ile ABD arasında bundan daha ağır sorunların yaşandığı dönemler oldu. Bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Ancak ABD’de yeni bir dönemin başladığı gerçeğinden hareket ederek, yeni bir yol haritası oluşturmaya ihtiyaç var.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı