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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Trump savaşı bitirse Brunson işi çözülecek

 

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen devlet yemeğinde “Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için savaşıyoruz” demiş.
Zaten sorun da burada. Trump savaşı bitirse Brunson işi çözülecek.

Trump da bunun farkında. Ama “Türkiye’de tutuklu masum rahip Brunson” algısı üzerinden ara seçimleri kazanmanın peşinde. O yüzden bu krizi sürdürmekte kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz” demesi bundan.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Paramız doğrudan bir ABD Başkanı tarafından hedef alındı” dediği, Erdoğan’ın “ekonomik darbe girişimi” olarak tanımladığı ekonomik saldırıdan söz ediyorum.

Krizin fitilini ateşleyen Brunson olayıydı.

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O tarihten bu yana sağduyu sahipleri Brunson krizinin daha fazla tahribata meydan vermemesi için harekete geçti. Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, adli kontrol yasağının kaldırılması için önce davanın görüldüğü İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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