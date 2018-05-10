Abdulkadir Selvi: ‘Tamam’ kampanyası Erdoğan’ın etrafında kenetlenmeye yol açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinin seçim sloganını dahi belirleyecek kadar güçlü bir lider olduğunu gösterdi. Erdoğan’ın, “Tamam” sözü muhalefeti heyecanlandırdı.

Ancak Erdoğan karşıtları öyle taşkın bir kampanya yürütmeye başladılar ki bu durum muhafazakâr kesimi harekete geçirdi, Erdoğan’ın etrafında bir kenetlenmeye yol açtı.

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“Devam” için bir motivasyon kaynağı oldular. Gezi olaylarından bu yana sosyal medyada ne kadar Erdoğan aleyhtarı kampanya yürütüldüyse, sandıkta tam tersi çıktı. Bu kez de öyle olursa hiç şaşırmam.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı