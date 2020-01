Abdulkadir Selvi: Sürsürü’de en çok can kaybının olduğu yerdeki binaları aynı müteahhit yapmış

Klasik bir cümle ama “Deprem değil, bina öldürür” artık Türkiye gerçeği. Her depremden sonra bir Veli Göçer’in ortaya çıkması ise sanki kaderimiz. Elazığ’daki depremde en çok can kaybının olduğu Sürsürü Mahallesi’nde 14 kişiye mezar olan apartmandan kurtulan bir kadın, “Deprem olmasa da yıkılacaktı zaten” dedi. Öğrendim ki Sürsürü’de en çok can kaybının olduğu yerdeki binaları aynı müteahhit yapmış. Yani o da oranın Veli Göçer’iymiş. Hesabını vermesi lazım.

Elazığ’da artık arama kurtarma faaliyetleri bitti. Sıra depremin yıktığı yerlerin yeniden yapılmasında. Görev Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a düşüyor. Kabinenin atom karıncası olan Murat Kurum, zaten depremden bu yana bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Elazığ ve Malatya’yı en kısa sürede inşa edeceğinden de kuşkumuz yoktur.

Abulkadir Selvi’nin yazısı