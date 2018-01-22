Abdülkadir Selvi: Suriye rejimi, Rusya üzerinden müzakereye dahil edildi

Rusya ile varılan mutabakat iki noktayı garantiye almamızı sağladı:

1- Hava sahası savaş uçaklarımıza açıldı.

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2- Suriye ve Rusya’ya ait hava savunma sistemleri devre dışı bırakıldı.

Suriye rejimi, Rusya üzerinden müzakereye dahil edildi. Zaten son 1.5 yıldır Suriye rejimi ile Rusya ve İran üzerinden bir temas yürütülüyor. Son anda İran rejiminin çıkarmaya çalıştığı pürüz giderildi. İran, operasyonun yapılıp Afrin’in Suriye rejimine teslim edilmesini istiyordu.

Türkiye, operasyonu yaptıktan sonra Cerablus’ta ve El Bab’da olduğu gibi yerel unsurlarla birlikte bir yönetim modeli oluşturacak.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı