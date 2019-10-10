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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Suriye ile doğrudan temas konusunda ilerleme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesini sorduğum kaynaklar sadece bilgilendirme amaçlı olmadığını, Rusya’nın desteğini sağlamaya dönük olduğunu söylediler. Söz konusu Suriye olunca Rusya’nın desteğinin sağlanması önemliydi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamasında ilginç bir nokta vardı. Çavuşoğlu, “Suriye dahil ilgili ülkelere gerekli bildirimlerde bulunacağız” dedi. Suriye vurgusu ilk kez bu denli güçlü olarak yapılıyor. Bu bildirim Rusya üzerinden mi yapıldı, yoksa Suriye ile doğrudan temas mı kuruldu? Suriye ile Türkiye arasında istihbari bir kanalın olduğunu biliyoruz ama diplomatik kanal kuruldu mu bilmiyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklaması bize gösteriyor ki Suriye konusunda bir ilerleme var.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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