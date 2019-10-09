Abdulkadir Selvi: Suriye, Fırat’ın doğusuna girmezsek bataklık olur

Madem Suriye bataklıktı, ABD, Rusya binlerce kilometre öteden niye geldi? Suriye bataklık olmaz mı, olur. Biz girdiğimiz için değil, tam aksine Afrin’e, Cerablus’a, El Bab’a, Fırat’ın doğusuna girmezsek olur. O zaman sınırımızda terör koridorunu kurarlar.
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9 soruda ‘yargı paketi’
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…
Suriyeli Kürt yetkili: Savunma hattı oluşturmak için Şam’la görüşebiliriz
ABD’nin Türkiye sınırındaki bölgeden tamamen çekilmesi durumunda oluşabilecek güvenlik boşluğunu doldurmak isteyen Kürt yetkililer Şam ve Rusya ile görüşmelere başlamak istediklerini belirtti.
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam
16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında tam 707 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Reuters: Türkiye, Irak-Suriye sınırındaki ikmal hatlarını vurdu
Suriye’nin kuzeyine yönelik sınır ötesi harekat başlatmaya hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ile Suriye arasında lojistik destek için kullanılan geçiş noktalarını vurarak kullanılmaz hale getirdiği bildirildi.
Gezi davasında Mücella Yapıcı: Gezi’nin önemini son depremde gördük
Mücella Yapıcı mahkeme başkanı Mehmet Perk’in sorularını yanıtlarken Gezi Parkı alanı için “Ne kadar önemli olduğunu son depremde de gördük. Sadece ağaç değil, depremde hastane kurabileceğimiz tek alan” dedi.