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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Suriye, Fırat’ın doğusuna girmezsek bataklık olur

Madem Suriye bataklıktı, ABD, Rusya binlerce kilometre öteden niye geldi? Suriye bataklık olmaz mı, olur. Biz girdiğimiz için değil, tam aksine Afrin’e, Cerablus’a, El Bab’a, Fırat’ın doğusuna girmezsek olur. O zaman sınırımızda terör koridorunu kurarlar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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