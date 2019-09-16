Abdulkadir Selvi: SP lideri, Erdoğan ile görüşmesinde ‘Esad ile görüşün’ önerisinde bulundu

Şimdi gelelim Karamollaoğlu ile Erdoğan görüşmesine.

Çok netameli bir konuyu gündeme getirmiş Temel Karamollaoğlu. ‘Esad’la görüşün’ demiş. Sözleri aynen şöyle: “Siz doğrudan Esad’la görüşmeyebilirsiniz ama Esad’la doğrudan bir temas kurulması lazım. Suriye’deki gelişmeler bizi endişelendiriyor. ABD, PKK’ya on binlerce TIR silah yardımı yapıyor. Amerikalılar bir ordunun kurulması için gerekli olan her silahı verdiler. Bu bizi endişelendiriyor. Bu ancak Esad’la görüşerek çözülebilecek bir konu. Siz olmasanız da sizin adınıza birilerinin doğrudan Esad’la görüşmesi lazım.”

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı