Abdulkadir Selvi: Soylu DEAŞ’ın Ayasofya’ya yönelik eylem hazırlığı içinde olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın Ayasofya’ya yönelik eylem planını ilk kez açıkladı. Sözlerini aynen aktarıyorum: “İstanbul’da Ayasofya Camii’ne ve birtakım ekonomik yerlere, aynı zamanda birtakım derneklere yönelik, yani Türkiye’nin içini karıştırabilecek yerlerle ilgili DEAŞ terör örgütü uzun zamandır, neredeyse bir-bir buçuk aydır sürekli olarak kendi içinde bir hazırlık yapıyordu. Emniyet İstihbarat birimlerimiz takip etti. Türkiye’deki birtakım hedefler üzerinde çalıştılar. İlk önce 18 Ağustos tarihinde İstanbul’da Hüseyin Sağır isimli kişiyi eylem hazırlığındayken Kalaşnikoflu olarak ele geçirdiler. Onun üzerinden yürünerek hem o 25’indeki kişi hem de 20 Ağustos’ta Türkiye sözde emiri yakalandı.”

DEAŞ, Ayasofya’nın cami olmasından neden rahatsız olur? DEAŞ, Ayasofya’yı neden hedef alır? Sizce de tuhaf değil mi?

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı