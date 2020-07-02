Abdulkadir Selvi: Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz’dan önce yasalaşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Youtube, Twitter ve Netflix gibi mecraların ‘tamamen kaldırılmasını ve kontrol edilmesini’ istemesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanını eleştirdi.