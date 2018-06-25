Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Sonuçlar cumhur ittifakının devam etmesini zorunlu kılıyor

 

24 Haziran seçimleri çok önemli siyasi sonuçlara gebe. Dün geceden itibaren bunun artçı sarsıntılarını görmeye başladık. Seçim sonuçları AK Parti-MHP ittifakının seçimlerden sonra da devam etmesini zorunlu kılarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim gecesi Erdoğan’ı arayarak ilk tebrik eden lider olması bu uyumun devam edeceğini gösterdi.

Bahçeli seçimlerden sonra merakla beklenen konuşmasında, “Milletimiz hem kilit parti hem denge-denetleme görevi vermiştir” dedi. Bu “denge-denetleme” sözünün altını çizmek lazım.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

SON HABERLER

AKP’den CHP’ye: Kızılay gibi çalışıyor, oyunu satıyor, kazanma niyeti yok

Tekirdağ’dan tekrar milletvekili seçilen AKP’li TBMM Anayasa komisyonu Başkanı Mustafa Şentop seçimle ilgili değerlendirmesinde CHP’ye yüklenerek “Türkiye’de bir siyasi parti var, vakıf gibi, Kızılay gibi çalışıyor. Kazanmak gibi bir niyeti yok. İhtiyacı olan partilere milletvekillerini satıyor kiralıyor, ihtiyacı olan partilere oyunu satıyor kiralıyor” dedi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...