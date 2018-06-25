Abdulkadir Selvi: Sonuçlar cumhur ittifakının devam etmesini zorunlu kılıyor

24 Haziran seçimleri çok önemli siyasi sonuçlara gebe. Dün geceden itibaren bunun artçı sarsıntılarını görmeye başladık. Seçim sonuçları AK Parti-MHP ittifakının seçimlerden sonra da devam etmesini zorunlu kılarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim gecesi Erdoğan’ı arayarak ilk tebrik eden lider olması bu uyumun devam edeceğini gösterdi.

Bahçeli seçimlerden sonra merakla beklenen konuşmasında, “Milletimiz hem kilit parti hem denge-denetleme görevi vermiştir” dedi. Bu “denge-denetleme” sözünün altını çizmek lazım.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı