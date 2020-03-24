Abdulkadir Selvi: Sokağa çıkma yasağına gerek kalmadan bu sorun aşılmaya çalışılıyor

En çok sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Sağlık Bakanı üç konuyu açıkladı.

Geldik sokağa çıkma yasağı konusuna. Sağlık Bakanı, “Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım” dedi. Hep ifade ediyorum bu seçenek masada ama henüz değil. Dün sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir kararnamenin imzaya açıldığı haberi geldi ama doğrulanmadı. Sokağa çıkma yasağına gerek kalmadan bu sorun aşılmaya çalışılıyor ama esas belirleyici olan sahadan gelen veriler olacak.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı