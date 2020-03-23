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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Sokağa çıkma yasağı henüz değerlendirme sürecinde

Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığım görüşmede bir sonuca ulaştım. Bilim Kurulu, koronavirüsle mücadelede etkili olacak her önlemi tartışıyor. Yeter ki bu bilimsel verilere uygun olsun. Zaten şimdiye kadar alınan önlemler de Bilim Kurulu’nun kararları ışığında şekillendi. Bilim Kurulu’nda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı konuşuluyor mu? Edindiğim izlenim, sokağa çıkma yasağının henüz değerlendirme sürecinde olduğu. Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dediği gibi, ‘kendi OHAL’ini’ ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tartışmada öncelikle önlemler zincirinden söz ediliyor. Birbirini tamamlayan tedbirler demek daha doğru.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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