Abdulkadir Selvi: Sırada kim var? Sahneye ABD yapımı hangi örgüt sürülecek?

Ladin’i öldürüp El Kaide’yi gerileten ABD, sahaya IŞİD’i sürdü. Trump, 11.08.2016’da Florida’daki seçim kampanyası sırasında, “IŞİD’i Obama kurdu, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı” demişti.

Bağdadi’nin öldürülmesiyle birlikte DEAŞ, misyonunu tamamlamış oldu. Şimdi sırada kim var? Sahneye ABD yapımı hangi örgüt sürülecek? Usame Bin Ladin’in üstü çizildiğinde yerine Bağdadi hazırlanmıştı.

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Bağdadi, 2004-2006 yılları arasında Basra’da ABD’nin kontrolündeki Bucca kampında ‘imtiyazlı mahkûm’ muamelesini görüyordu. Bağdadi, DEAŞ’ın, temelini ABD’nin Bucca kampında atmıştı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı