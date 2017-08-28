Abdülkadir Selvi: Sırada İstihbaratın yeniden yapılandırılması var

MİT’in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın, “16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun” sözleri yerinde. Zaten Başbakan’ın haftalık programları incelendiğinde MİT Müsteşarı ile haftalık olağan görüşme yer almıyordu.

Güvenlik zirveleri ve MGK toplantıları dışında her hafta perşembe günü MİT Müsteşarı ile Başbakan’ın haftalık olağan görüşmeleri uzun süredir yapılmıyor. 15 Temmuz’dan bu yana haftalık olağan görüşme kapsamında bir ya da iki defa görüştüler. MİT’in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla 16 Nisan’ın ruhuna uygun bir uyum gerçekleştirilmiş oldu. İstihbaratın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bu ilk adım. Ne oldu?

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1- MİT Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

2- MİT Müsteşarı’nın MGK’da atanması şartı kaldırıldı. Başbakan’ın “inhası” metinden çıkarıldı. Böylece MİT Müsteşarı’nı cumhurbaşkanı atayacak.

3- MİT’e, TSK’da istihbarat yapma imkânı getirildi.

4- Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Sırada İstihbaratın yeniden yapılandırılması var. MİT’in raporu Erdoğan’ın masasında duruyor. Bir dönem istihbaratta Fransız sistemi olarak gündeme gelmişti. İstihbaratın iç ve dış istihbarat olarak ikiye ayrılması, MİT’in dış istihbarata yönelmesi gibi.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı